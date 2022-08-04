Osmaniye haberi: Osmaniye'de 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı Osmaniye haber... Osmaniye'de bulundukları evde çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı. Osmaniye'de bulundukları evde çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Fakıuşağı Mahallesi'ndeki bir eve çalıntı malzeme getirilip depolandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İkamete yapılan operasyonda, çalıntı olduğu tespit edilen çok sayıda elektronik eşya ve otomobil parçası, 4 ruhsatsız av tüfeği ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan B.R.E. ve A.A.A, sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Güncel AA / Muzaffer Çağlıyaner Hırsızlık Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Güncel Haberler

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