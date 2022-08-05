Osmaniye haberi! Kocaeli'de bahçe duvarına asılı kalan otomobil vinç yardımıyla kurtarıldı - Haberler

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Osmaniye haberi! Kocaeli'de bahçe duvarına asılı kalan otomobil vinç yardımıyla kurtarıldı

Osmaniye haberi! Kocaeli'de bahçe duvarına asılı kalan otomobil vinç yardımıyla kurtarıldı

Osmaniye haberleri... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bahçe duvarında asılı kalan otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bahçe duvarında asılı kalan otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Köşklüçeşme Mahallesi 523 Sokak'ta Kübra Zehra Ö. idaresindeki 41 AJH 859 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 25 metre merdivenleri inerek devrildi.

Araç, bahçe duvarında asılı kaldı.

Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü, sağlık personelince ambulansta tedavi edildi.

Otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

AA / Esmer Geçal - Güncel

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