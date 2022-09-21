Yanan tır kullanılamaz hale geldi Güncel Haberler Osmaniye'de yaşanan tır yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Osmaniye'de yaşanan tır yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tırın, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Osmaniye gişeleri yakınında motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm tırı sararken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü. Şoför olaydan yara almadan kurtuldu, yanan tır kullanılamaz hale geldi. Güncel Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner Osmaniye İtfaiye Tarsus Güncel Haberler

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