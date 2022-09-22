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Osmaniye haber! Osmaniye'de düşen yıldırımın sebep olduğu ot yangını söndürüldü

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Osmaniye haber! Osmaniye'de düşen yıldırımın sebep olduğu ot yangını söndürüldü

Osmaniye gündem haberi... Osmaniye'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan ot yangınında 1 dekarlık alan zarar gördü.

Osmaniye'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan ot yangınında 1 dekarlık alan zarar gördü.

Merkeze bağlı Fenk yaylası yakınlarında yıldırım düşmesi sonucu çıkan ot yangını kısa sürede büyüdü.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye orman işletmeye ait arazözler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, 1 dekarlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Osmaniye Güncel Haberler

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