Osmaniye haber! Osmaniye'de düşen yıldırımın sebep olduğu ot yangını söndürüldü Güncel Haberler Osmaniye gündem haberi... Osmaniye'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan ot yangınında 1 dekarlık alan zarar gördü. Osmaniye'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan ot yangınında 1 dekarlık alan zarar gördü. Merkeze bağlı Fenk yaylası yakınlarında yıldırım düşmesi sonucu çıkan ot yangını kısa sürede büyüdü. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye orman işletmeye ait arazözler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, 1 dekarlık alan zarar gördü. Güncel Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner Osmaniye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Osmaniye haber! Osmaniye'de düşen yıldırımın sebep olduğu ot yangını söndürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.