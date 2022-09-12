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Osmaniye haber... Osmaniye'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

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Osmaniye haber... Osmaniye'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Osmaniye gündem haberine göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

İlbistanlı köyünde Lütfi Taştekin yönetimindeki 80 AEE 257 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan Taştekin, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel

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