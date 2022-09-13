Osmaniye haber... Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Osmaniye haberine göre Osmaniye'de, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 237 şüpheliden 11'i tutuklandı. Osmaniye'de, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 237 şüpheliden 11'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 5-12 Eylül'de kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde asayiş uygulamaları yapıldı. Polis, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla 237 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı. Uygulamalarda, 2'si kurusıkı 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, çalıntı araç ve motosiklet, 179,59 gram esrar, 122,19 gram sentetik uyuşturucu, 0,5 gram eroin ve 74 uyuşturucu hap ele geçirildi. Güncel Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner Osmaniye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Osmaniye haber... Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.