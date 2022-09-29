Adana gündem haberleri: Adana'da yaya geçitleri kırmızıya boyandı

İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yaya geçitleri kırmızıya boyandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki Süreyya Nihat Oral İlkokulu önünde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için başlatılan kampanya kapsamında etkinlik düzenlendi.

Vali Süleyman Elban, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, etkinliğe katılan öğrencilerle yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçti.

Daha sonra kent protokolü sürücülere broşür dağıtıp yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Vali Elban, gazetecilere, İçişleri Bakanlığı'nın 3 yıldır trafik kazalarında yaya ölümlerinin azaltılmasıyla ilgili çok sayıda çalışma yaptığını söyledi.

Bugün ise "Hayata saygı duruşu, yayaya saygı duruşu" mottosuyla kampanyanın 4'üncü etabına geçildiğini kaydeden Elban, "Temel hedefimiz kazaların azaltılması, olan kazalarda ise can kaybının veya yaralanmaların en aza inmesidir. Hem yayalara hem sürücülerimize konuyla ilgili uyarılarda ve hatırlatmalarda bulunduk. Temennimiz en az kazanın olduğu bir trafik düzenidir." dedi.