Osmaniye gündem: Osmaniye'de aranan 3 zanlı asayiş uygulamasında yakalandı Güncel Haberler Edinilen Osmaniye gelişmesine göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla aranan 3 şüpheli asayiş uygulamasında gözaltına alındı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla aranan 3 şüpheli asayiş uygulamasında gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulamasında 936 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorgusunu yaptı. Sorguda çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 3 zanlı gözaltına alındı. Ekipler, eksiklik tespit edilen 18 aracın sürücüsüne 40 bin lira ceza uyguladı. İlçe genelindeki 35 kıraathaneyi de denetleyen polis, kumar oynanan 5 kişiye para cezası kesti, işletme sahibi hakkında adli işlem başlattı. Güncel Kaynak: AA / Menderes Özat Hisarcık Osmaniye Kadirli Güncel Haberler

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