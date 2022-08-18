Osmaniye gündem haberleri: Osmaniye merkezli 4 ilde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 2 zanlı tutuklandı Edinilen Osmaniye gelişmesine göre Osmaniye'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı. Osmaniye'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgüt içinde silahlı eylemlere katıldığı ve ülkeye illegal yollardan eylem yapmak amacıyla giriş yaptıkları iddiasıyla Suriye uyruklu 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Osmaniye, Mersin, Diyarbakır ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 3 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğini çıkarılan zanlılardan ikisi tutuklandı, biri serbest bırakıldı. Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner Emniyet Müdürlüğü Osmaniye PKK Güncel Haberler

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