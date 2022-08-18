Osmaniye gündem haberleri: Osmaniye merkezli 4 ilde düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Edinilen Osmaniye gelişmesine göre Osmaniye'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.
Osmaniye'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgüt içinde silahlı eylemlere katıldığı ve ülkeye illegal yollardan eylem yapmak amacıyla giriş yaptıkları iddiasıyla Suriye uyruklu 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Osmaniye, Mersin, Diyarbakır ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 3 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğini çıkarılan zanlılardan ikisi tutuklandı, biri serbest bırakıldı.
Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.