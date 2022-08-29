Osmaniye gündem haberleri: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı Güncel Haberler Osmaniye haberler: Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, ekipler, kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerdeki aramada, 1 kilo 202 gram skunk, 12,71 gram metamfetamin, 64,54 gram eroin, 9 gram esrar ve 51 sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Ümit Kahrıman Osmaniye Güncel Haberler

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