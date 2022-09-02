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Osmaniye gündem haberleri: Osmaniye'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 4 koyundan biri telef oldu

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Osmaniye gündem haberleri: Osmaniye'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 4 koyundan biri telef oldu

Osmaniye haberler: Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, sahipsiz köpeklerin ağılda saldırdığı koyunlardan biri telef oldu, 3'ü yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, sahipsiz köpeklerin ağılda saldırdığı koyunlardan biri telef oldu, 3'ü yaralandı.

Göllüler köyünde yaşayan Mustafa Ela, köpek sesleri gelmesi üzerine ağıla gitti.

Koyunlarının etrafa kaçıştığını gören Ela, sahipsiz köpeklerin saldırdığı hamile bir koyunun telef olduğunu, 3 koyunun da yaralandığı tespit etti.

Ela, AA muhabirine, 24 yıldan bu yana hayvancılık yaptığını ve ilk kez başına böyle bir olayın geldiğini söyledi.

Köpeklerin önceki gün de komşularının koyunlarına saldırdığını belirten Ela, son dönemde bu tür olayların köylerinde çok fazla yaşanmaya başladığını aktardı.

Ela, saldırıda yaralanan 3 koyunun durumlarının da kötü olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel

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