Osmaniye gündem haberleri: Osmaniye'de kayalığa düşen ineği itfaiye çıkardı Güncel Haberler Osmaniye haberleri: Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düştüğü kayalıkta mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düştüğü kayalıkta mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı. Değirmendere köyünde sürüsünü otlatan Cemil Pinegöz, ineğinin kayalığa düştüğünü görünce 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine yönlendirilen Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri, bulunduğu yerden halatla çıkardığı hayvanı sahibine teslim etti. Güncel Kaynak: AA / Menderes Özat Osmaniye İtfaiye Güncel Haberler

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