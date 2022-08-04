Osmaniye gündem haberleri... Osmaniye'de devrilen tırda sıkışan sürücü yaralandı Osmaniye haberine göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. İsmet İ. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tır, Kadirli- Adana kara yolunun Kurukandak mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Araçta sıkışan sürücü yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı araçtan çıkarılarak ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel AA / Menderes Özat Osmaniye İtfaiye Adana Güncel Haberler

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