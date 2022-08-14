Osmaniye gündem haberleri: Osmaniye'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı Osmaniye haberine göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kamyonun devirmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kamyonun devirmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. S.B'nin kullandığı 80 LL 896 plakalı sebze yüklü kamyon, Kadirli- Ceyhan kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol kenarındaki araziye devrilen aracın sürücüsü yaralandı. S.B, ihbar üzerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı. Güncel AA / Fatih Azgın Osmaniye Ceyhan Güncel Haberler

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