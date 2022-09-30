Osmaniye gündem haberleri... Osmaniye'de bulantı ve kusma şikayetiyle tedavi gören 27 öğrenci taburcu edildi Güncel Haberler Osmaniye haber: Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulantı ve kusma şikayetiyle dün hastaneye kaldırılan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulantı ve kusma şikayetiyle dün hastaneye kaldırılan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Osman Gazi Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerden 35'i dün akşam yedikleri yemekten sonra rahatsızlanarak ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerden 8'inin tedavisinin hemen ardından taburcu edildiği olayla ilgili gözetim altında tutulan 27 öğrencinin daha tedavisi tamamlandı. Güncel Kaynak: AA / Menderes Özat Osmaniye Güncel Haberler

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