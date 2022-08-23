Osmaniye gündem haberleri: Mardin'de hafif ticari aracın bir evin bahçe duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Edinilen Osmaniye gelişmesine göre Mardin'in Nusaybin ilçesinde hafif ticari aracın bir evin bahçe duvarına çarpması sonucu, 2 kişi yaralandı. Mardin'in Nusaybin ilçesinde hafif ticari aracın bir evin bahçe duvarına çarpması sonucu, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 80 AAS 671 plakalı hafif ticari araç gece kontrolden çıkarak Dicle Mahallesinde Can Sokak'taki bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada, 2 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle hasar gören araç vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Şahin Seçen Nusaybin Tragger Mardin Dicle Güncel Haberler

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