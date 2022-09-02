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Osmaniye gündem haberleri... Kadirli'de belediye vatandaşlara dondurma dağıttı

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Osmaniye gündem haberleri... Kadirli'de belediye vatandaşlara dondurma dağıttı

Osmaniye haberler... Kadirli Belediyesi tarafından vatandaşlara dondurma ikramında bulunuldu.

Kadirli Belediyesi tarafından vatandaşlara dondurma ikramında bulunuldu.

Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi'nde kurulan stantta, Belediye Başkanı Ömer Tarhan'ın katılımıyla vatandaşlara dondurma dağıtıldı.

Tarhan, dondurma ikramıyla sıcak havada vatandaşları biraz olsun serinletmek istediklerini belirtti.

Mahalle sakinlerinden Telli Akıllı da sıcak havada kendilerine dondurma ikram eden Başkan Tarhan'a teşekkür etti.

Çocuklardan Ali Kemal Göktüfekli de dondurma ikramıyla az da olsa serinlediklerini belirterek, çok mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel

Ömer Tarhan Güncel Haberler

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