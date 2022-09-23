Osmaniye gündem haberi | Osmaniye'de yıldırım isabet eden ağıldaki 38 küçükbaş telef oldu Güncel Haberler Gelen Osmaniye haberlerine göre Osmaniye'de yıldırım isabet eden ağılda 38 küçükbaş telef oldu. Osmaniye'de yıldırım isabet eden ağılda 38 küçükbaş telef oldu. Merkeze bağlı Bahçe köyünde küçükbaş hayvan yetiştiren Alparslan Delibıçak'a ait ağılın yanına yıldırım isabet etti. Düşen yıldırım nedeniyle ağılda bulunan 200 küçükbaş hayvandan 38'i telef oldu. Köye gelen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışması yaptı. Güncel Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner Osmaniye Bahçe Güncel Haberler

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