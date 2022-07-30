Osmaniye gündem haberi... Osmaniye'de traktörle çarpışan motosikletteki iki kişi yaşamını yitirdi Osmaniye bölgesinden gelen habere göre Osmaniye'de traktörle motosikletin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Osmaniye'de traktörle motosikletin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Gencay Kurtoğlu idaresindeki motosiklet, Osmaniye-Kadirli kara yolu Kesmeburun köyü yakınlarında Rami P. idaresindeki traktörle çarpıştı. Sürücü Kurtoğlu, kaza yerinde yaşamını yitirdi, aynı motosikletteki Osman Demircioğlu ağır yaralandı. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Demircioğlu da müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kurtoğlu ve Demircioğlu'nun akraba oldukları öğrenildi. Güncel AA / Muzaffer Çağlıyaner Osmaniye Güncel Haberler

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