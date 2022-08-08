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Osmaniye gündem haberi: Osmaniye'de sulama kanalına düşen inek, kepçe yardımıyla kurtarıldı

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Osmaniye gündem haberi: Osmaniye'de sulama kanalına düşen inek, kepçe yardımıyla kurtarıldı

Osmaniye gündem haberi... Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sulama kanalına düşen inek, kepçeye bağlanıp çekilerek kurtarıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sulama kanalına düşen inek, kepçeye bağlanıp çekilerek kurtarıldı.

Yusuf İzzettin köyü Pampalı Mahallesi'nde, Kenan Al'a ait ineğin sulama kanalına düştüğünü görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, sulama kanalındaki ineği kendi imkanlarıyla çıkaramayınca Kadirli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden destek istedi.

Ekipler, müdürlükçe bölgeye gönderilen kepçeye ineği bağladı.

İş makinesiyle çekilip bulunduğu yerden yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.

AA / Menderes Özat - Güncel

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