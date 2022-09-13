Osmaniye gündem haberi | Osmaniye'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Osmaniye bölgesinden gelen habere göre Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Serdar Varsavaş'ın kullandığı 80 FS 962 plakalı motosiklet, Uzunbanı Caddesi'nde Hürü Ava'nın kullandığı 27 ALL 639 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Varsavaş ve Eren Kırbaş yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Ersin Şimşek Osmaniye Güncel Haberler

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