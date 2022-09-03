Osmaniye gündem haberi | Osmaniye'de iki aracın çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
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Osmaniye haberler... Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şekerdere viyadüğü mevkisinde, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 27 JF 951 ve 07 HSK 53 plakalı otomobiller çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan 3'ü çocuk 5 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel