Osmaniye gündem haberi... Osmaniye'de evinde uyuşturucu bulunduran zanlı yakalandı
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Edinilen Osmaniye gelişmesine göre Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, ikametinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, ikametinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen Kızılömerli Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenlendi.
Adreste 20 gram esrar ile 7 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Jandarma, ev sahibi R.A'yı gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel