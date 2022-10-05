Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye gündem haberi... Osmaniye'de evinde uyuşturucu bulunduran zanlı yakalandı

Güncel Haberler

Osmaniye gündem haberi... Osmaniye'de evinde uyuşturucu bulunduran zanlı yakalandı

Edinilen Osmaniye gelişmesine göre Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, ikametinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, ikametinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen Kızılömerli Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenlendi.

Adreste 20 gram esrar ile 7 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Jandarma, ev sahibi R.A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel

Hisarcık Osmaniye Sumbas Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title