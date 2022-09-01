Osmaniye gündem haberi | Osmaniye'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Osmaniye haber... Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde portakal bahçesine devrilen traktörün sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde portakal bahçesine devrilen traktörün sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Ö.T. idaresindeki 80 DC 364 plakalı traktör, Bayındırlı köyü Manlar Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki portakal bahçesine devrildi. Kazada yaralanan Ö.T, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Ersin Şimşek Osmaniye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Osmaniye gündem haberi | Osmaniye'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.