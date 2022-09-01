Osmaniye gündem haberi | Osmaniye'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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Osmaniye haber... Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde portakal bahçesine devrilen traktörün sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde portakal bahçesine devrilen traktörün sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Ö.T. idaresindeki 80 DC 364 plakalı traktör, Bayındırlı köyü Manlar Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki portakal bahçesine devrildi.
Kazada yaralanan Ö.T, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel