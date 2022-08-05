Osmaniye gündem haberi | Osmaniye'de dereye düşen yaşlı adam boğuldu Osmaniye gündem haberine göre Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dereye düşen kişi hayatını kaybetti. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dereye düşen kişi hayatını kaybetti. Çerçioğlu köyü yakınlarındaki mesire alanına giden Süleyman Akbörk (82), Yeşil deresine koyduğu karpuzu almaya çalışırken dengesini kaybederek suya düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sudan çıkarılan Akbörk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Akbörk'ün cesedi, Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güncel AA / Ersin Şimşek Osmaniye Güncel Haberler

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