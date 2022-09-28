Atık su döküldüğü iddia edilen Savrun Çayı'ndan numune alındı Güncel Haberler Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Savrun Çayı'na atık su döküldüğü iddiaları üzerine numune alınarak inceleme başlatıldı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Savrun Çayı'na atık su döküldüğü iddiaları üzerine numune alınarak inceleme başlatıldı. Ceyhan Nehri'ne dökülen Savrun Çayı'na atık su boşaltıldığı, renginin değiştiği ve çevreye koku yayıldığını iddia eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye sevk edilen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince sudan numune alınarak inceleme başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Menderes Özat Osmaniye Ceyhan su Güncel Haberler

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