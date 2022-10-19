Osmaniye gündem haberi | Kılıçdaroğlu, Osmaniye'de Halka Seslendi: "Memlekette Uyuşturucu Baronlarına Hangi İmkanların Sağlandığını Biliyoruz.

Osmaniye haberleri: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Osmaniye’de yaptığı esnaf ziyaretlerinin etinin ardından yurttaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu, “Bir şeyi daha sevgili Osmaniyeliler bilsinler. Ben, Beşli Çetelerin adamı değilim. Ben, uyuşturucu baronlarının adamı değilim. Ben, havadan para kazananların adamı değilim. Memlekette uyuşturucu baronlarına hangi imkanların sağlandığını biliyoruz. Onların kimlerle fotoğraf çektirdiklerini biliyorum. İmkan verin, tek tek hepsinin burnundan fitil fitil getireyim” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, “Arzu ediyorlarsa, güçleri varsa, yürekleri varsa, Kılıçdaroğlu tek başına, kim istiyorsa televizyonda karşıma çıkar. Yürekleri varsa çıksın. Meydan okumak mı, meydanı Osmaniye’den okuyorum. Ben, televizyonda prompter kullanmayacağım. İstiyorsa prompter kullansın, istiyorsa 50 tane danışman alsın, istiyorsa bütün bakanlarını alsın. Söz veriyorum, Osmaniye’den söz veriyorum; tek başıma geleceğim” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Osmaniye'de yaptığı esnaf ziyaretlerinin etinin ardından yurttaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu, "Bir şeyi daha sevgili Osmaniyeliler bilsinler. Ben, Beşli Çetelerin adamı değilim. Ben, uyuşturucu baronlarının adamı değilim. Ben, havadan para kazananların adamı değilim. Memlekette uyuşturucu baronlarına hangi imkanların sağlandığını biliyoruz. Onların kimlerle fotoğraf çektirdiklerini biliyorum. İmkan verin, tek tek hepsinin burnundan fitil fitil getireyim" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, "Arzu ediyorlarsa, güçleri varsa, yürekleri varsa, Kılıçdaroğlu tek başına, kim istiyorsa televizyonda karşıma çıkar. Yürekleri varsa çıksın. Meydan okumak mı, meydanı Osmaniye'den okuyorum. Ben, televizyonda prompter kullanmayacağım. İstiyorsa prompter kullansın, istiyorsa 50 tane danışman alsın, istiyorsa bütün bakanlarını alsın. Söz veriyorum, Osmaniye'den söz veriyorum; tek başıma geleceğim" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Osmaniye'de esnafı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretlerinin ardından yurttaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"ESNAF KEFALET YA DA TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNE OLAN BORÇLARININ FAİZLERİNİ SİLECEĞİZ"

"Ülkenin büyük sorunları var ve çözülmesi lazım. Esnaf kardeşlerim var, esnaf kardeşlerimin de dikkatle dinlemesini isterim. Esnafın kazanması lazım. Esnafın ve çiftçinin bankalara olan borcunu, esnaf kefalet ya da tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının faizlerini sileceğiz. Arkadaşlarımın bilmesini isterim. Öyle 'faizi indirdik' falan değil, resmen faizi sileceğiz. 'Sıfır faiz, ana parayı öde' diyeceğiz. Herkesin bunu bilmesini isterim. İki; memleketin durumu iyi değil, büyük sıkıntılar var. İşsizler var, derin bir yoksulluk yaşayan aileler var, çocuğunun karnını doyuramayan anneler var, üniversiteyi bitiren ama iş bulamayan, yıllardır iş arayan gençlerimiz var. ÖSS sınavına girip başarılı olduğu halde, Türkiye'de dereceye girdiği halde sözlüde torpille elenenler var. Türkiye İstatistik Kurumu doğru bilgileri vermiyor; doğru bilgileri vermediği için, yani enflasyonu doğru göstermediği için emeklinin maaşı, işçinin maaşı, memurun maaşı düşük ödeniyor. Bütün bunların tamamının değişmesi lazım. Türkiye'ye huzurun ve bereketin gelmesi lazım. Bunun sözünü veriyoruz size.

"BEN, BEŞLİ ÇETELERİN, UYUŞTURUCU BARONLARININ, HAVADAN PARA KAZANANLARIN ADAMI DEĞİLİM"

Herkesin kimliği benim başımın üstüne. Herkesin inancı benim başımın üstüne, herkesin yaşamı benim başımın üstüne. Toplumu kutuplaştırmadan, toplumu kavga eder hale getirmeden, tam tersine kendi içinde barışık, kendi içinde çalışan, kendi içinde üreten, Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunan herkesin ama herkesin yanında olacağım, herkesi destekleyeceğim. Bir şeyi daha sevgili Osmaniyeliler bilsinler. Ben, Beşli Çetelerin adamı değilim. Ben, uyuşturucu baronlarının adamı değilim. Ben, havada para kazananların adamı değilim. Memlekette uyuşturucu baronlarına hangi imkanların sağlandığını biliyoruz. Onların kimlerle fotoğraf çektirdiklerini biliyorum. Gencecik çocuklarımızı, evlatlarımızı zehirlediklerini biliyorum ama imkan verin, tek tek hepsinin burnundan fitil fitil getireyim.

"TANK PALET FABRİKASI'NI KATAR'A SATTILAR. O TANK PALET FABRİKASI'NI KATARLILARDAN ALACAĞIM, ŞANLI ORDUMUZA TEKRARDAN TESLİM EDECEĞİM"

Beşli Çetelerde havadan para kazanma dönemini bitireceğim. Kim alnının teri ile kazanıyorsa, emek harcıyorsa o kazanacak. Çiftçi kazanacak, esnaf kazanacak, sanayici kazanacak, işçi kazanacak. Emekli; normal, doğru aylığını alacak. Ayrıca bu memlekette kutuplaşma olmayacak, kavga olmayacak. Herkes ama herkes huzur içinde, barış içinde yaşayacak. Öyle bir hale getirdiler ki memleketi, neredeyse sokakta yan yana geçen iki vatandaş birbirine selam veremez hale geldi. Bundan başlayarak, bu mesajı bütün Türkiye'ye, bütün tanıdıklarınıza götürün… Osmaniye'nin milliyetçiliğini biliyorum, milliyetçi güçlü bir damarı olduğunu da biliyorum ama Osmaniyeliler bilsinler, gerçek milliyetçi arıyorsanız, Tank Palet Fabrikasını Katarlılardan alandır. Söylüyorum; Tank Palet Fabrikası'nı Katar'a sattılar. O Tank Palet Fabrikası'nı Katarlılardan alacağım, şanlı ordumuza tekrardan teslim edeceğim. Talimat verdiler, kendi toprağımızdan bayrağımızı indirdiler, Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. Söz veriyorum; bir hafta içinde o bayrak toprağa inecek, bizim toprağımıza gelecek, Süleyman Şah Türbesi de aynı yerine gelecek. Hiç endişe etmeyin. Gerçek milliyetçiler, vatanına ve bayrağına sahip çıkan milliyetçilerdir. Gerçek milletçiler, vatanı için kanını, canını feda eden milliyetçilerdir. Gerçek milliyetçiler, Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırmazlar, orada direnirler, gerekirse şehit olurlar.

"HİÇBİR YABANCI ASKERİN POSTALININ BU TOPRAKLARA DEĞMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Sevgili Osmaniyeliler, size gelip şunu söyleyebilirler; 'Efendim CHP var ya CHP, Suriye tezkeresine hayır dedi'. Evet, ben de 'hayır' dedim. Niye 'hayır' dedim. Hangi gerekçe ile 'hayır' dedim. Şimdi ben, buradaki bütün kalabalığa sesleniyorum; yabancı bir askerin, yabancı bir devletin askerinin bu topraklara gelmesini ve burada gezmesini isteyen varsa elini kaldırsın. Siz 'hayır' diyorsunuz, ben de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 'hayır' dedim. Hiçbir yabancı askerin postalının bu topraklara değmesini istemiyoruz. Size gelip de CHP'yi kötüleyenlere söyleyin; o Suriye tezkeresindeki yabancı askerler, hangi askerler? Hangi devletin askerini siz buraya çağıracaktınız, terörle mücadele edecek diye? Terörle mücadele edilecekse bu ülkenin polisi var, bu ülkenin askeri var. 30-35 yıldır mücadele ediyor ve şehit oluyor. Sen, hangi yabancı askeri getireceksin? Unutmayın, CHP'nin altı okundan bir tanesi milliyetçiliktir. Biz, vatan ve bayrak için eğer can vermek gerekirse canımızı gözümüzü kırpmadan veririz. Ayrıca biz, egemen güçlerden talimat almayız. 3-5 kuruş için İstanbul'daki konsoloslukta öldürülen Kaşıkçı'nın mahkeme dosyasını, Suudi Arabistan'dan para gelecek diye bu memleketin itibarını iki paralık etmeyiz. Bunlar kim, milliyetçilik kim? Onlar kim, vatanseverlik kim?

"ARZU EDİYORLARSA, GÜÇLERİ VARSA, YÜREKLERİ VARSA, KILIÇDAROĞLU TEK BAŞINA, KİM İSTİYORSA TELEVİZYONDA KARŞIMA ÇIKAR. YÜREKLERİ VARSA ÇIKSIN"

Arzu ediyorlarsa, güçleri varsa, yürekleri varsa, Kılıçdaroğlu tek başına, kim istiyorsa televizyonda karşıma çıkar. Yürekleri varsa çıksın. Meydan okumak mı, meydanı Osmaniye'den okuyorum. Ben, televizyonda prompter kullanmayacağım. İstiyorsa prompter kullansın, istiyorsa 50 tane danışman alsın, istiyorsa bütün bakanlarını alsın. Söz veriyorum, Osmaniye'den söz veriyorum; tek başıma geleceğim. Gelebilir mi? Gelemez. Biliyorum, gelemez. Temiz adam benim karşıma gelir, yürekli adam benim karşıma gelir. Yürekli olacaksın, cesur olacaksın ve verilmeyecek hesabın olmayacak. O nedenle Osmaniyeli kardeşlerim, burada oyumuzun düşük olduğunu biliyorum ama kabahat Osmaniyeliler de değil, kabahat bizde. Onu da biliyorum. Gelmedik, oturmadık, konuşmadık, çayınızı içmedik, yeteri kadar sizi ziyaret etmedik. Dertlerinizi yeteri kadar dillendirmedik ve oyumuz düştü. İnşallah bundan sonra daha fazla geleceğiz, daha fazla kucaklayacağız, daha fazla sorunlarınızı dillendireceğiz. Ne varsa yapacağız. Endişe etmeyin. Sizden tek istediğim şu; ülkede ilkeli bir siyaset, temiz bir siyaset, ahlaklı bir siyaset istiyorsanız oyunuzu bize verin. Oyunuzu bize verin, Türkiye aydınlansın. Oyunuzu verin, Türkiye'yi bölgesinin en güçlü ülkesi yapalım. Bunları yapacağız, hiç endişe etmeyin.

"SİZİN HAYALLERİNİZ BENİM HEDEFİM OLACAKTIR"

Gençlere de bir şey söyleyeyim: Sevgili gençler, sizin hayalleriniz, benim hedefim olacaktır. O hayalleri tamamını gerçekleştireceğim. Geleceğinizi, umudunuzu yurt dışında değil, bu topraklarda size vereceğim."