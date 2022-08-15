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Osmaniye gündem haberi... Hakkari'de şehit olan askerin Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı

Osmaniye gündem haberi... Hakkari'de şehit olan askerin Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı

Osmaniye habere göre Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır'ın Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır'ın Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, şehadet haberini Çakır'ın (22) Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan babası Ali ve annesi İlknur Çakır'a verdi.

Haberin ardından şehidin babaevinin önüne taziye çadırı kuruldu, çevreye Türk bayrakları asıldı.

Taziye çadırına giden ailenin yakınları ve komşuları, başsağlığı dileklerini iletti.

AA / Ümit Kahrıman - Güncel

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