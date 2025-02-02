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Osmaniye Esenevler Mahallesi Muhtarı Depremin İzlerini Taşıyor

Osmaniye Esenevler Mahallesi Muhtarı Depremin İzlerini Taşıyor
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Osmaniye Esenevler Mahallesi muhtarı Tarık Sesli, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden 400 kişi için acı anılarla dolu mahallesinin yeniden eski haline dönmesini umut ediyor.

Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde 400 kişinin yaşamını yitirdiği merkez Esenevler Mahallesi muhtarı Tarık Sesli, rezerv alan ilan edilen mahallesinin eski günlerine dönmesini umut ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Esenevler Mahallesi'ndeki 10 katlı 4 site ve 4 müstakil ev yıkıldı, 400 kişi yaşamını yitirdi.

Mahallesi adeta yok olan muhtar Tarık Sesli, hemen her gün dolaştığı sokaklarda eski günleri yad ediyor.

Sesli, enkazdan çıkan fotoğraflar, kitaplar ve vatandaşlara ait eşyalarla muhtarlık binasında deprem köşesi oluşturdu.

Yıkılan 4 büyük siteden aldığı beton parçalarını da saklayan Sesli, rezerv alan ilan edilen mahallenin eski haline dönmesini umut ediyor.

Tarık Sesli, AA muhabirine, depremde ölenlerin çoğunun telefonunu halen rehberinden silemediğini, onlardan geriye kalan bazı hatıraları da muhtarlık binasında sakladığını anlattı.

Çok kötü günler yaşadıklarını ve o günleri acıyla hatırladıklarını ifade eden Sesli, depremin ikinci yılında mahallede bir anma etkinliği yapacaklarını dile getirdi.

Mahallesinin tekrar eski görünüme kavuşturulması için çalışmaların sürdürüldüğünü vurgulayan Sesli, şunları kaydetti:

"Burası rezerv alan ilan edildi. Yaklaşık 46 dekarlık bir alan. Bugün yarın ihalesi yapılacak. Yani evlerini kaybedenlere yine bu mahallede yeni evler verilecek. Yine burada ev sahibi olacaklar. Mahalleden giden tüm insanımız geri dönecek buraya. O eski güzel günlerimize inşallah geri döneceğiz. Ben buna yürekten inanıyorum."

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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