Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçeğini aratmayan afet tatbikatı

OSMANİYE Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, olası afet ve acil durumlarda koordinasyonun sağlanması, görevli personelin farkındalığının artırılması ve müdahale süreçlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla 2025 Yılı Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi.

Tatbikat senaryosuna göre, 5 Kasım günü saat 14.00'te Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası hastane binasında hasar oluştu, idari bölümde yangın çıktı. Senaryoya göre AFAD ekipleri enkaz alanında arama kurtarma çalışması başlatırken, Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek yaralıları kurtardı. Binanın üst katında mahsur kalan yaralı, itfaiye ekiplerince sedyeye bağlanıp iplerle aşağıya indirildi. UMKE ekipleri medikal kurtarma faaliyetlerini yürütürken, 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıların sevk ve nakillerini sağladı.

Tatbikat sırasında senaryo gereği hastane başhekim yardımcısına yönelik bıçaklı saldırı girişimi de canlandırıldı. Güvenlik ve Emniyet Müdürlüğü personeli başarılı bir şekilde müdahale ederek başhekimi kurtardı. Gerçeğini aratmayan tatbikatla hastanenin afetlere karşı hazırlık düzeyi ve müdahale kapasitesi değerlendirildi.

Tatbikat sonrası açıklama yapan Başhekim Uzman Dr. Mürsel Koçer, "Hastanemiz, afet ve acil durumlara karşı hazırlık çalışmalarını sürdürecek; hasta, ziyaretçi ve çalışan güvenliğini her zaman en üst düzeyde tutmaya devam edecektirö dedi.

Tatbikatın içeriğiyle ilgili bilgi veren Başhekim Koçer, "Osmaniye ilinde Sağlık Bakanlığımızın 'Çök, kapan, tutun' talimatı Osmaniye Eğitim ve araştırma Hastanesinde senaryo gereği 7,5 şiddetinde meydana gelen depremde tüm hastane genelinde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. İlimizin can güvenliği açısından afet ve acil durum koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğünün değerli mensupları hastanemizin güvenliği ile birlikte olay yeri güvenliğini sağlamıştır. Acilin yan duvarlarının patlaması sonucu oluşan enkazı başarılı ve titiz bir çalışmayla AFAD ekiplerimiz müdahale etmiştir. Medikal kurtarmada ilimizin UMKE ekipleri başarılı bir çalışmayı gerçekleştirmiştir. Osmaniye Belediyemizin itfaiye ekipleri başarılı bir şekilde yangına müdahale ederek dikey ve yatay deşarj işlemleri çözmüşlerdir. Tüm kurum ve kuruluşlara işbirliği ve koordinasyonu için teşekkür eder, 6 Şubat deprem şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz.ö diye konuştu.

Tatbikatın başarıyla tamamlanmasında katkı ve desteklerinden dolayı Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne, AFAD İl Müdürlüğü'ne, Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne, UMKE ekiplerine, İl 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği'ne ve Türk Kızılayı Osmaniye Şube Başkanlığı'na teşekkür edildi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,