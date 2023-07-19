Osmaniye'den İstanbul'a giden dilenciler Bolu'da yakalandı

Osmaniye'den özel otomobilleriyle İstanbul'a giderken Bolu'ya uğrayarak dilendikleri tespit edilen 5 kişi, zabıta ekipleri tarafından yakalandı.

Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para toplayan dilencilere yönelik denetim yaptı. Ekipler, yabancı plakalı bir otomobilden inen 5 kişinin şehrin işlek noktalarına dağılarak dilendiği ihbarını aldı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, adrese giderek 4'ü kadın 5 dilenciyi kıskıvrak yakaladı. Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen 5 dilencinin Osmaniye nüfusuna kayıtlı oldukları, Osmaniye'den özel otomobilleriyle İstanbul'a gittikleri esnada Bolu'ya uğrayarak dilendikleri tespit edildi. 5 dilenciye zabıta ekiplerince Kabahatler Kanunu'nun 33 ve 37'nci maddelerine istinaden cezai işlem uygulandı. Dilencilerin üzerinden çıkan paraya ise kamuya geçirilmek üzere el konuldu. - BOLU