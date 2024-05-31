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Osmaniye'den Yola Çıkan Öğrenciler Gelibolu Şehitliklerini Ziyaret Etti

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Kadirli ilçesindeki Yukarı Çıyanlı İlkokulunun 4. sınıf öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikleri ziyaret etmek için yola çıktı. Yaklaşık 12 saat süren yolculuğun ardından bölgeye ulaşan öğrenciler, duygulu anlar yaşadı. Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı, Conkbayırı ve Seyit Onbaşı Anıtı'nı gezen öğrenciler, bölge hakkında bilgilendirildi.

Osmaniye'den yola çıkan öğrenciler, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlikleri ziyaret etti.

Kadirli ilçesindeki Yukarı Çıyanlı İlkokulunun 4'üncü sınıf öğrencileri, öğretmenleriyle Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan şehitlikleri ziyaret için yola çıktı.

Öğrenciler yaklaşık 12 saat süren yolculuk sonrası ulaştıkları bölgede duygulu anlar yaşadı.

Alan kılavuzu Arzu Demirci Ara rehberliğinde Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı, Conkbayırı ve Seyit Onbaşı Anıtı'nı gezen öğrenciler, bölge hakkında bilgilendirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Gelibolu Yarımadası Gelibolu Osmaniye Kadirli Onbaşı Güncel Haberler

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