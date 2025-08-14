Osmaniye'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Akçakoyunlu köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin 5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Akçakoyunlu köyündeki ormanda saat 14.30'da çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu 5 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel