Osmaniye'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Sarıtanışmanlı köyünde saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin 2 helikopter, 2 uçak ve çok sayıda arazözle 3 saatlik müdahalesinin sonucu kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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