Osmaniye'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Amanos Dağları'nın 1200 rakımındaki Dumanlı Yaylası'ndaki ormanlık alanda çıkan yangına, söndürme helikopteri, arazözler ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi müdahale etti. Yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları başladı.