Osmaniye'deki Kastabala Kuş Cenneti'nde çıkan yangın kontrol altına alındı Güncel Haberler Osmaniye'deki Kastabala Kuş Cenneti'nde çıkan otluk alan yangını, kontrol altına alındı. Osmaniye'deki Kastabala Kuş Cenneti'nde çıkan otluk alan yangını, kontrol altına alındı. Merkeze bağlı Kırmıtlı köyü yakınlarında bulunan ve geçen yıl Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan olarak ilan edilerek koruma altına alınan Kastabala Kuş Cenneti arazisinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen otluk alan yangınına, bölgeye sevk edilen Orman İşletme ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin 2 saat süren çalışması neticesi yangın, kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Kaynak: AA / Güncel 112 Acil Çağrı Kırmıtlı Osmaniye Güncel Haberler

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