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Osmaniye'deki İlkokulda Robotik Kodlama Sınıfı Açıldı

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Osmaniye'nin Bahçe ilçesine bağlı Bekdemir köyündeki ilkokulda kurulan robotik kodlama sınıfıyla köy çocukları dijital dünyayla tanışıyor. Sınıf, yaz tatilinde okulun öğrencilerinin yanı sıra civar köylerdeki çocukların da kullanımına açıldı. Haftanın 3 günü uygulamalı robotik kodlama eğitimi alan öğrenciler, yaz tatillerini verimli bir şekilde geçiriyor ve yazılımla ilgili bilgiler öğreniyor. Hedef, köy çocuklarının kent merkezlerinde yaşayan akranlarından geri kalmaması ve geleceğin meslekleri için gereken temellerin atılması.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesine bağlı Bekdemir köyündeki ilkokulda kurulan robotik kodlama sınıfıyla köy çocukları dijital dünyayla tanışıyor.

Bekdemirler İlkokulunda oluşturulan robotik kodlama sınıfı, yaz tatilinde okulun öğrencilerinin yanı sıra civar köylerdeki çocukların kullanımına da açıldı.

Haftanın 3 günü okulda uygulamalı robotik kodlama eğitimi alan öğrenciler hem yaz tatillerini verimli bir şekilde geçiriyor hem de yazılımla ilgili bilgiler öğreniyor.

Yaz tatili boyunca devam edecek derslerle köy çocuklarının da kent merkezlerinde yaşayan akranlarından geri kalmaması ve geleceğin meslekleri için gereken temellerin atılması hedefleniyor.

Okul müdürü Ali Yılmaz, AA muhabirine, kursu açmadaki amaçlarının, köyde yaşayan çocukların şehirdeki arkadaşlarıyla aynı eğitimi almalarını istemeleri olduğunu söyledi.

Yaz tatili boyunca derslerin devam edeceğini belirten Yılmaz, buradaki uygulamalı eğitimlerle çocukların geleceğin mesleklerini de tanıma şansı bulduğunu dile getirdi.

Okulda profesyonel arduino ve teknoloji tasarımla ilgili de çalışmalar yapacaklarını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Yaz boyunca ve gelecek yıl çocuklarımızı bu alanda yetiştireceğiz. Onlara hem kurslar açacağız hem de yaptıkları çalışmaları sergileyeceğiz. Burada onlara her türlü imkanı sunacağız. Onlara robotları tanıtacağız, onların nasıl çalıştığını, sisteminin nasıl olduğunu öğreteceğiz. Geleceğin bilim adamlarını, mühendislerini ve belki de astronotlarının yetiştirmek için işin temelini atmayı düşünüyoruz."

Öğrencilerden 12 yaşındaki Şevval Kılıç, okullarında böyle bir sınıfın açılmasının çok güzel olduğunu belirtti.

10 yaşındaki Esmanur Çelik de kursların daha yeni başladığını ancak yeni olmasına rağmen çok sevdiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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