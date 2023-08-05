Osmaniye'deki Depremzedelerin Barınma Sorunu

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniyeli depremzedelerin yaşadığı sorunları dinledi. Bir depremzede, "Ben devletime sesleniyorum, bir karı bir koca bir çadır içerisinde kışın ne yapacağım? Vermiş olduğunuz 5 bin lira para ile ev kirasını nasıl vereceğim? 10 bin 15 bin lira aşağısında kiralık ev yok" dedi. Kaya da "Buradan İçişleri Bakanlığı'na sesleniyorum. Depremzedelerin mağduriyetini görünüz. Kiralar bu hızla artarken depremzedeler verdiğiniz kira yardımı ile Osmaniye'de kendine barınması için bir ev bulamıyor. Bir an evvel depremzedelerin mağduriyetini görün" diye konuştu.

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin 7. ayında Osmaniyeli depremzedelerin yaşadıkları sıkıntıları dinledi. Bir depremzede Kaya'ya şunları söyledi:

"Devletimiz bugüne kadar şu köylere yeteri kadar hizmet yapmadı. Yıkım ekibi geldi. Köyde çalışıyor. Dün geldi, bugün devam ediyor. Bu köye böyle şimdi değil, daha önceden gelinmesi, bu insanların su, elektrik, ısınma ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyordu. Kıştan geldik, tekrar kışa dönüyoruz. Yazın su problemi, kışın ısınma problemi olacak bu köyde. Yağmuru, karı ısınma problemleri olacak. Verilen çadır ne derecede kaliteli? Bizim bu ihtiyaçlarımızı bildirirseniz memnun olacağız. Bu evlerimiz ne zaman yapılacak? Önümüz kış. Bu insanlar mağdur olmasın"

KAYA: "BARINMA PROBLEMLERİNİ ÇÖZÜN"

Kaya ise, depremzedenin konuşmasının ardından şu açıklamayı yaptı:

"Bu insanlar, Osmaniye'de depremzedeler önlerindeki süreçle ilgili olarak tamamen belirsizlik içindeler. Buradan hükümete sesleniyorum; Osmaniye'deki depremzedelerin sesini duyun. Osmaniye'deki depremzedeler zaten konut bulamamakta. Verilen 5 bin liralık kira yardımı ile hiçbir şekilde konut bulabilmek mümkün değil. Yaylasına sığınan insanımız kara kış dayanınca ne yapacak dağın başında kar yağdığında? Şu an çadırın içindeler. Kara kış kapıya dayandığında ne yapacak, çadırda nasıl barınacak? Hükümete sesleniyorum; barınma problemlerini çözün."

OSMANİYELİ DEPREMZEDE: "BİR ÇADIR İÇERİSİNDE KIŞIN NE YAPACAĞIM?"

Başka bir depremzede, "Ben devletime sesleniyorum, bir karı bir koca bir çadır içerisinde kışın ne yapacağım? Vermiş olduğunuz 5 bin lira para ile ev kirası nasıl vereceğim? 10 bin 15 bin lira aşağısında kiralık ev yok. 12 bin liradan aşağı ev yok" dedi. Kaya'nın "Bu sorduğunuz binalar kaç yaşında" diye sorduğu depremzede, "Nereden bakarsan bak 30 yaşında" yanıtını verdi. Kaya, "30 yıllık bir binaya 12-13 bin lira kira isteniyor. Buradan İçişleri Bakanlığı'na sesleniyorum. Depremzedelerin mağduriyetini görünüz. Kiralar bu hızla artarken depremzedeler verdiğiniz kira yardımı ile Osmaniye'de kendine barınması için bir ev bulamıyor. Bir an evvel depremzedelerin mağduriyetini görün" dedi.