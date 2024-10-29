Osmaniye'deki Depremzede Çocuklar Cumhuriyet Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı

OSMANİYE'de konteyner kentte yaşayan çocuklar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı. Depremzede çocuklar, Türk bayraklarıyla donatılan tırtıl araçla Cumhuriyet turu atarak renkli görüntüler oluşturdu.

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Osmaniye Gençlik Merkezi ve Konteyner Kent Genç Ofis personeli, Cumhuriyetin 101'inci yılını kutlamak için çocuklarla birlikte çeşitli etkinlikler düzenledi. Konteyner Genç Ofis üyeleri, Osmaniye Gençlik Merkezi Gençlik liderleri ve gönüllülerinin kendi imkanları ile yaptıkları tırtıl araç, Cumhuriyet bayramı için süslendi. Türk bayrağı ve balonlarla süslenen, 'Cumhuriyet Treni' adı verilen araca binen depremzede çocuklar, konteyner kent içerisinde tur atarak renkli görüntüler oluşturdu.

Haber: İbrahim EMÜL- Kamera: Osmaniye