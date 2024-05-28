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Osmaniye'deki depremde yıkılan Bilge Sitesi'nin müteahhitleri ve fenni mesulleri yargılanmaya devam edildi

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Osmaniye'de 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan Bilge Sitesi'nin müteahhitleri ve fenni mesulleri hakkında yargılama süreci devam ediyor. Sanıkların savunmaları alındı ve mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Osmaniye'de 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 105 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı Bilge Sitesi'nin müteahhitleri Mustafa İpek ve Faruk Pilge ile fenni mesulleri Ayhan Gedik ve Haluk Koç'un yargılanmasına devam edildi.

Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Mustafa İpek ve Faruk Pilge ile fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ve müştekiler ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan müteahhitler Mustafa İpek ile Faruk Pilge, suçlamaları kabul etmeyerek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Savunması alınan fenni mesul Ayhan Gedik, bilirkişi raporunda belirtilen eksik ve kusurları kabul etmediğini, binanın projesinde hata olmadığını ileri sürdü.

Kendisinin 1995 yılında ilk inşaat ruhsatı alınırken binanın fenni mesulü olduğunu, 1996'da ise Haluk Koç'un bu işi yaptığını savunan Gedik, "Bu tarihten sonra benim fenni mesul olarak yargılanmam doğru değildir. 1996'nın nisan ve mayısında inşaata gittiğimde bodrum tabliye betonu döküldüğünü gördüm. Neden benden izin almadıklarını sorduğumda usta başı, başlarında Haluk Koç'un olduğunu, onun kontrol ettiğini söyledi. Haluk Koç'a gidip durumu sorduğumda da, 'Doğrudur, bundan sonra sorumlu benim. Sen gelmesen de olur' demiştir. Ben de bunun üzerine inşaata bir daha gitmedim." ifadelerini kullandı.

İnşaat için ilk önce 8 kat, daha sonra ise 9. ve 10. katlar için ruhsat izni alındığını ancak projenin buna göre yeniden yapılmadığını öne süren Gedik, kendi yaptığı projenin yönetmeliğe uygun olduğunu savundu.

Fenni mesul Haluk Koç ise Osmaniye Belediyesince Bilge Sitesi Yapı Kooperatifi üyelerine ve kat maliklerine binanın 1998 yılında yenilenen Deprem Yönetmeliği'ne göre güçlendirilmesi için tebligatta bulunduğunu ancak kat maliklerinin verilen tebligatı yerine getirmeyerek üzerlerine düşen görevi yapmadıklarını iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA / Güncel

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