Osmaniye'deki depremde yıkılan Bilge Sitesi davası başladı

Osmaniye'de 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 105 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı Bilge Sitesi'nin müteahhitleri Mustafa İpek ve Faruk Pilge ile fenni mesulleri Ayhan Gedik ve Haluk Koç'un yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar müteahhit Mustafa İpek, fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada görüşleri alınan müşteki avukatlar, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmalarını talep etti.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Mustafa İpek, kendisinin müteahhit olmadığını, ilgili meslek odasına kaydının bulunmadığını öne sürdü.

Yıkılan sitenin bir konut yapı kooperatifi olduğunu belirten İpek, "Kooperatifin çalışma yöntemi ana sözleşmede ve kooperatifler kanunda belirtilmiştir. Ben bu kooperatifin başından sonuna kadar sekretaryasında görev aldım. Üyeler beni genelde müteahhit olarak algıladılar. Benim müteahhitlik belgem yoktur. Bu binanın müteahhidi şirketin ortaklarından olan Faruk Pilge idi. Bu kooperatifte üye olmam nedeniyle dairem de vardı. Binanın inşaatının yapımında herhangi bir dahilim olmadı. Her üye gibi sürekli inşaatın olduğu alana gelip gidiyordum. Faruk Pilge inşaatı takip ediyordu." ifadesini kullandı.

Binanın fenni mesulü Ayhan Gedik ise inşaat mühendisi olarak görev yaptığını ve belediyeden ruhsatı kendinin aldığını aktararak, şunları söyledi:

"İnşaat yapım süresince beton dökülürken de demir yapılırken de kontrol ettim. Her defasında da 'beni çağırın' dedim ve işimi takip ettim. 1979 yılından beri 41 yıl inşaat mühendisi olarak çalıştım, bu dönemlerde çok fazla projeler yaptım. Yaptığım projelerin en az 300 tanesi 5 kat ve daha yukarıydı. Bu projelerin en az 100 tanesinin inşaatını kendim ikmal ettim. Benim yaptığım inşaatların hiçbirisinde en ufak hasar oluşmadı ancak projesini yapıp teslim ettiğim bazı binalarda yıkılmalar ve hasarlar oldu. Bunlardan birisi de bu dosyaya konu binadır. O dönemde hazır beton yoktu. Ceyhan Irmağı'ndan kum getirilip çimento karıştırılıp işçiler tarafından beton hazırlanıyordu. Bu da yeterli olmuyordu ancak dönemde başka imkan da bulunmamaktaydı."

Binanın fenni mesullerinden Haluk Koç savunmasında, binanın son iki katının ruhsatına imza attığını, daha önceki 8 kata ruhsat verilmesi esnasında ise fenni mesulün Ayhan Gedik olduğunu ileri sürdü.

Duruşma sırasında Adana'da olduğu belirlenen ve hakkında çıkarılan yakalama kararıyla mahkemeye getirilen sanık Faruk Pilge ise finansal destek haricinde inşaata herhangi bir katkısının olmadığını savundu.

Cumhuriyet savcısı, sanıklar Mustafa İpek, Ayhan Gedik, Haluk Koç ve Faruk Pilge'nin üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, suçun işleniş biçimindeki kusurlarının ağırlığı, dosyadaki mevcut deliller ve sanıkların kaçma ihtimalleri dikkate alınarak tutuklanmalarına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanıkların kaçma şüphesini dikkate alarak tutuklanmalarına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.