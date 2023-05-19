Osmaniye'deki Depremde Hasar Alan 9 Bin Bina Yıkılıyor

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde, Osmaniye genelinde ağır hasar alan yaklaşık 9 bin binanın yıkımı ve enkazlarının kaldırılması ile ilgili ihale süreci tamamlandı. Vali Erdinç Yılmaz, ağır hasarlı binaların yıkımına ve enkazlarının kaldırılmasına başlanıldığını, 90 iş gününde tamamlanacağını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin etkilediği iller arasında yer alan Osmaniye'de 273 bina yıkılırken, acil yıkılacak olan 527 ve toplam 800 adet yıkık ve acil yıkılacak binanın yıkımı yapılarak enkazları kaldırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemeler sonucunda il genelinde ağır hasarlı olduğu belirlenen yaklaşık 9 bin binanın yıkımı için çalışma başlatıldı. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından, binaların yıkımına bugün itibariyle başlanıldı. Ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkazlarının kaldırılması işi, 90 iş gününde tamamlanacak şekilde planlandı.

10 BİN CİVARINDA AĞIR HASARLI BİNA VAR

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yapılacak olan çalışmalarla ilgili basın mensuplarına bilgi verdi. Vali Yılmaz, depremden Osmaniye'nin de çok etkilendiğini belirterek, 'Bu deprem esnasında çok sayıda bina yıkıldı. Toplama aldığımızda 687 binanın yıkıldığını tespit ettik. Acil yıkılacak 488 bina tespit ettik. Bunların yıkımını yaptık enkazını kaldırdık. O yıkılanların en azını kaldırdık. 10 bin civarında ağır hasarlı binamız var. Bunlarında ihalesini yaptık, sözleşmesini imzaladık. 90 gün süre verdik. İnşallah 3 ay içinde tamamen bu görüntüden ilimizi kurtarmak istiyoruz" dedi.

'ÇOK AĞIR BİR YIKIM YAŞADIK'

Vali Yılmaz, deprem sonrasında yıkılan binaların hangisinde vatandaşın olduğu yönünde hızlı bir şekilde tespit çalışması yapıldığını belirterek, 'Bunun tespitlerini yaptık. 83 binada vatandaşımızın olabileceğini belirledik ve öyle de oldu. Tabii bin 10 vatandaşımızı kaybettik. Çok ağır bir yıkım yaşadık. Deprem bizi gerçekten çok ağır vurdu. Tabi biz şimdi bir Hatay'a göre, Kahramanmaraş'a, Adıyaman'a, Malatya'ya göre daha iyiyiz ama bizi de normalde bakıldığında çok ciddi etkiledi. Eğer sadece merkez üssü bizim bura olsaydı, Türkiye burada olurdu. Ama oralardaki yıkım tabi çok daha büyük" diye konuştu.

'DÜNYANIN GÖREBİLECEĞİ EN BÜYÜK FELAKETTEN BİRİNİ YAŞADIK

Vali Erdinç Yılmaz, yapılacak çalışmaları şöyle anlattı, 'Bu süreçte gerçekten devletimiz çok iyi bir mücadele verdi. Alnımızın da akıyla, Allah'ın izniyle de kalkıyoruz. Cevdetiye'nin hemen üstünde bin tane konut yapıyoruz. Bunun da altyapısını biz yapıyoruz. Avrupa Birliği ile çalışan bir şirket. Avrupa Birliği'nden hibe şeklinde alıyor. Çelik yapı üzerine kurulacak.Onu tamamladığımızda merkezinde de çarşı merkezi oluşturacağız. Ayrıca tabi 11 bin 600 konutluk kalıcı konutlarımızın yapımına başladık. Hızlı bir şekilde devam ediyor. Birçok binanın kabası tamamlanmak üzere, hızlı bir şekilde devam ediyorö dedi. (DHA)