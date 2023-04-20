Osmaniye'deki deprem mezarlığında duygu dolu ziyaretler

OSMANİYE'de deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde mezarlıkları ziyaret ederek dua edip, çiçek ve bayram şekeri bıraktı. Eşi ve iki kızını kaybettiğini söyleyen depremzede Yalçın Avşar, "Cennetteler biliyoruz, inandık, buna iman ettik. Geride kalanın derdi çok zor. Hasret, özlem çok zor" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Osmaniye'de hayatını kaybedenlerin yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde Asri Mezarlığı ziyaret etti. Depremzedeler, mezarları çiçeklerle süsleyip, dualar etti. Deprem felaketinde annesini, erkek ve kız kardeşini kaybettiğini belirterek Mersin'den gelip, mezarları ziyaret ettiğini söyleyen Fatma Kunucu, "Çok buruğum, annem, erkek ve kız kardeşimi kaybettim. Onlarsız ilk bayramımız, yüreğim yanıyor. Allah herkese yardım etsin. Mersin'de oturuyorum ve sabah treni ile Osmaniye'ye geliyorum ve akşam geri dönüyorum. Çok üzgünüm. Allah'ım kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Gerçekten çok büyük bir acı, Rabbim herkese yardım etsin" dedi.