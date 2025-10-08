Osmaniye'deki Deprem Konutlarının İkinci Etap Çalışmaları Tamamlanıyor

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesindeki deprem konutlarından 570'inin çalışmalarında sona gelindi.

Vali Erdinç Yılmaz, Bahçe Kaymakamı Yunus Emre Şahin ve Bahçe Belediye Başkanı Zeynel Mete Kadıoğlu ile birlikte, ilçedeki Çamlıca mahallesinde yapımı süren 2. Etap deprem konutlarında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından bölgede başlatılan deprem konutları projeleri şehir merkezlerinde ve köylerde hız kesmeden sürüyor. Tamamlanan konutlar ise etap etap depremzede vatandaşlara teslim ediliyor.

İncelemelerinin ardından açıklama yapan Vali Yılmaz, Bahçe'deki çalışmaların büyük oranda tamamlandığını belirterek, "Bahçe ilçemizde Çamlıca mahallemizde ikinci etapta devam eden deprem konutlarımızın 570'inin çalışmalarında sona gelindi. 249 konutun bulunduğu birinci etabın çalışmaları neredeyse tamamlandı. İnce işleri devam ediyor, bunları da bir an evvel tamamlayıp hem birinci etabın hem de buranın teslimatını bu ay sonunda gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Vali Yılmaz ve beraberindeki heyet, incelemeler sırasında yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,