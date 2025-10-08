Haberler

Osmaniye'deki Deprem Konutlarının İkinci Etap Çalışmaları Tamamlanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Bahçe ilçesindeki deprem konutlarından 570'inin yapımında sona gelindi. Vali Yılmaz, konutların bu ay sonunda teslim edileceğini duyurdu.

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesindeki deprem konutlarından 570'inin çalışmalarında sona gelindi.

Vali Erdinç Yılmaz, Bahçe Kaymakamı Yunus Emre Şahin ve Bahçe Belediye Başkanı Zeynel Mete Kadıoğlu ile birlikte, ilçedeki Çamlıca mahallesinde yapımı süren 2. Etap deprem konutlarında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından bölgede başlatılan deprem konutları projeleri şehir merkezlerinde ve köylerde hız kesmeden sürüyor. Tamamlanan konutlar ise etap etap depremzede vatandaşlara teslim ediliyor.

İncelemelerinin ardından açıklama yapan Vali Yılmaz, Bahçe'deki çalışmaların büyük oranda tamamlandığını belirterek, "Bahçe ilçemizde Çamlıca mahallemizde ikinci etapta devam eden deprem konutlarımızın 570'inin çalışmalarında sona gelindi. 249 konutun bulunduğu birinci etabın çalışmaları neredeyse tamamlandı. İnce işleri devam ediyor, bunları da bir an evvel tamamlayıp hem birinci etabın hem de buranın teslimatını bu ay sonunda gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Vali Yılmaz ve beraberindeki heyet, incelemeler sırasında yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökçek'in oğlunu mest eden sözler

Erdoğan'ın parti grubundaki sözleri Gökçek'in oğlunu mest etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasaklı madde soruşturmasının ardından İrem Derici cephesinden ilk açıklama

Gözaltına alınan İrem Derici cephesinden ilk açıklama
KYK yurdunda su krizi! Onlarca öğrenci protesto gösterisi düzenledi

KYK yurdunda kriz! Onlarca öğrenci bina önünde aynı sloganı attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.