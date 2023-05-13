OSMANİYE'DEKİ DEPREM KONUTLARI İNŞAATINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

OSMANİYE'nin Toprakkale İlçesinde, depremzede vatandaşlar için yapımına başlanan evler için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 7 bloktan oluşan 152 dairenin yer alacağını ve 2 bodrum, zemin artı 4 kattan oluşacağı, konut alanında 86 adet 3+1 daire ve 66 adet 2+1 daire yer aldığı kaydedildi. Alanda bir adette ticaret merkezi olacak.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonrasında Osmaniye'de de büyük hasar meydana geldi. Osmaniye'de en fazla yıkım merkezde yaşandı. İl merkezinde 249 bina yıkılırken, 318 bina için acil yıkım kararı verildi, 3 bin 497 bina da ağır hasar aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemeler sonucu, depremin ardından kentte 86 bin 588'i hasarsız, 8 bin 834'ü ağır hasarlı, 30 bin 895'i az hasarlı ve bin 392'si orta hasarlı bulunduğu belirlendi. Yıkık ve acil yıkılacaklar arasında yer alan 554 binanın yıkımı tamamlanarak enkazı kaldırıldı. Binaları yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşlar için kalıcı konutların yapımı için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Toprakkale ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde yapımına devam eden kalıcı konutların yılsonuna kadar tamamlanıp evi yıkılan depremzedelere teslim edilmesi planlanıyor. Osmaniye'de deprem felaketinde il genelinde toplam 1010 kişi yaşamını kaybetmişti. (DHA)