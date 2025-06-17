Osmaniye'deki Deprem Davasında Yeni Gelişmeler

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Osmaniye'de 52 kişinin hayatını kaybettiği Yonca Sitesi B Blok'un yıkılmasına ilişkin tutuksuz 5 sanığın duruşması devam etti. Sanıklar haklarındaki suçlamaları reddederken, mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Osmaniye'de 52 kişinin öldüğü Yonca Sitesi B Blok'un 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasına ilişkin tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka bir dosyadan tutuklu fenni mesul Ayhan G. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklar müteahhit Ali K. ile eski Osmaniye Belediyesi İmar Müdürlüğü görevlileri Hülya İ, Sevinç Ayşe A, Rahime İ. ve avukatlar mahkeme salonunda hazır bulundu.

Savunmalarında haklarındaki suçlamaları reddeden sanıklar, beraatlerini talep etti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına, eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılması sonucu 52 kişinin öldüğü Yonca Sitesi B Blok'un müteahhitti Ali K. ve fenni mesul Ayhan G. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Binanın inşa edildiği dönemde belediyenin İmar Müdürlüğünde görev yapan 3 sanık hakkında açılan dava dosyası, ana davayla birleştirilmişti. 19 Şubat'taki duruşmada, Ali K. ve Ayhan G'nin tutuklulukta geçirdikleri süre göz önüne alınarak yurt dışına çıkış yasağını da içeren adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine karar verilmişti.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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