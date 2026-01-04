Osmaniye'de eğitim müzesine dönüştürülen 86 yıllık okul geçmişe yolculuk yaptırıyor

Osmaniye'de müzeye dönüştürülen 86 yıllık okulda, o dönemki öğrencilerin kullandığı malzemeler sergileniyor.

Düziçi ilçesinde 1940 yılında köy enstitüsü olarak açılan okul, 1954'te öğretmen lisesine dönüştürüldü.

Uzun yıllar çok sayıda öğrencinin mezun olduğu okul, 1994 yılında ise kapanarak atıl duruma geldi.

Binanın müzeye dönüştürülmesi amacıyla 2000 yılında restorasyon çalışması başlatıldı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla 2005 yılında müzeye dönüştürülen 86 yıllık okul, o dönemki öğrencilerin kullandığı eğitim araçlarından fotoğraflarına ve ödevlerine kadar çok sayıda malzemeyle adeta geçmişe yolculuk yaptırıyor.

"Mezunlar anılarını tazeliyor"

Düziçi Fen Lisesi Müdürü İsmail Gökçeli, AA muhabirine, okullarının 140 dönümlük yerleşke içerisinde yer aldığını söyledi.

Yerleşkede lojmanlardan yemekhane ve sinema salonuna kadar çok sayıda yapının yer aldığını anlatan Gökçeli, burada ayrıca bir dönem köy enstitüsü ve öğretmen okulu olarak kullanılan, şu anda ise müzeye dönüştürülen binanın da bulunduğunu belirtti.

Gökçeli, müzede 1940 yılından günümüze kadar gelen süreçte eğitim gereçlerinden öğrencilerin derslerde yaptığı çalışmalara kadar çok sayıda malzemenin yer aldığını dile getirdi.

Müzenin geçmişe yolculuk yaptırdığını belirten Gökçeli, "Burası Türkiye'de ilk eğitim müzesi. Müzenin içerisinde biyoloji dersinde yapılmış çiçeklerden kuşlara, zar kanatlılardan kemirgenlere kadar örnekler var. Aynı zamanda üst katlarda o zamanki öğrencilerin kullanmış olduğu müzik aletleri, el işlerini geliştirmek için kullandıkları günlük hayatta kullanılabilecek hemen hemen her türlü envanter burada mevcut." diye konuştu.

Gökçeli, okul binalarının bulunduğu yerleşke içerisinde yer alan iki katlı müzeyi her yıl çok sayıda kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

Gençlerin yanı sıra bu okuldan mezun olanların da müzeyi gezerek anılarını tazelediğini anlatan Gökçeli, şöyle konuştu:

"17 Nisan'da köy enstitülerinin kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde buraya daha çok ziyaretçi geliyor. Düziçi'ne gelen ziyaretçiler burayı gezmeden gitmiyor. Enstitü mezunu çok az insan kaldı. Enstitü mezunlarının yanı sıra öğretmen okulundan mezun olanlar da buraya gelerek anılarını tazeliyor."

Gökçeli, müzenin eski mezunlara anılarını tazeleme, yeni öğrencilere ise o dönemin eğitim sistemi ve kullanılan materyalleri tanıma şansı sunduğunu sözlerine ekledi.