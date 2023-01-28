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Osmaniye'de zeytinlik alanda çıkan yangında mahsur kalan kaplumbağa kurtarıldı

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Osmaniye'de zeytinlik alanda çıkan yangında mahsur kalan kaplumbağa kurtarıldı

Osmaniye'de zeytinlik alanda çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kalan kaplumbağayı, orman işletme ekipleri kurtardı.

Osmaniye'de zeytinlik alanda çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kalan kaplumbağayı, orman işletme ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kırıklı köyü yakınlarındaki zeytinlik alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede ilerleyen alevlere orman işletmeye ait 2 arazöz ve itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında, alevlerin arasında mahsur kalan kaplumbağa, orman işletme ekiplerince kurtarıldı.

Su verilerek temizlenen kaplumbağa, yeniden doğaya salındı.

Kaynak: AA / Güncel

Osmaniye Güncel Haberler

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