OSMANİYE'DE ZAFERİN 101'İNCİ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

OSMANİYE'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenle kutlandı.

Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Vali Erdinç Yılmaz, Milletvekili Seydi Gülsoy, Asu Kaya Gedik, 12'nci Komando Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Turgut Muhammet Çalışkanlar, Belediye Başkanı Kadir Kara, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Ardından, Vali Erdinç Yılmaz tarafından Şeref Defteri imzalandı. Vali Yılmaz, 'Atalarımızın Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği cesareti, 15 Temmuz'da içimizdeki hainlerin darbe girişimi karşısında, vatanına ve bayrağına sahip çıkarak gösteren aziz milletimiz, dün olduğu gibi bugün de aynı azim ve kararlılıkla, ülkemize yapılan maddi manevi her türlü saldırıya karşı mücadele etmektedir dedi. Devlet Bahçeli Bulvarı'ndaki tören ise Vali Erdinç Yılmaz, 12'nci Komando Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Turgut Muhammet Çalışkanlar ve Belediye Başkanı Kadir Kara'nın tören geçişine katılanların ve halkın bayramını kutlaması ile başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri adına günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Piyade Üsteğmen Rıdvan Aydın yaptı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Mehter takımının seslendirdiği eserlere, protokol üyeleri ve vatandaşlar Türk bayraklarıyla eşlik etti. Öğrenciler, günün anlam ve önemini belirten şiirlerini okudu. Osmaniye Belediyesi 7 Ocak Halkoyunları Topluluğu gösterisini sundu. Tören geçişine valilik makam aracı olarak kullanılan yerli ve milli otomobili TOGG da katıldı. Askeri birlikler ve zırhlı araçların geçişleri ilgiyle izlendi. Program, muharip gaziler, mehter takımı, askeri birliklerin ardından, jandarma, polis ve itfaiye araçlarının geçişi ile son buldu.