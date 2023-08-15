Osmaniye'de Yüksek Sıcaklık İşçileri Etkiliyor

Osmaniye'de 45 dereceyi bulan hava sıcaklıkları hayatı olumsuz etkilerken, işçiler 90 derecede çalışmakta zorlanıyor.

Eyyamı Bahur sıcaklarının ardından gelen Basra sıcaklarının etkisi altına giren Osmaniye'de termometreler 42 dereceyi gösterirken, nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 45 dereceyi geçti. Son yılların en sıcak günlerinden birinin yaşandığı Osmaniye'de esnaf günde 3-4 tişört değiştirdiklerini, sıcaktan yemek bile yiyemediklerini ve mesailerini zor şartlarda tamamladıklarını söyledi.

Çocukluğundan beri mobilya ustalığı yaptığını söyleyen Adem Can, "Çift vantilatörle çalışmamıza rağmen sıcağa dayanamıyoruz. Dışarısı 45 derece biz burada 100 dereceyi görüyoruz. Çünkü çatı çinko yüksek olmasına rağmen bir fayda sağlamıyor ne yapacağımızı şaşırdık. Günlük 3-4 tişört değiştiriyoruz sıcaktan yemek yiyemiyoruz. Çalışma iştahımız hiç kalmadı sıcağın altındayız 2 vantilatör çalıştırıyoruz etki etmiyor. Asfaltın sıcağı, çinkonun sıcağı ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

Fırıncılık yapan Hasan Özoğlu ise, "Burada 80-90 derecenin altında çalışıyoruz. Klima taksak klima da fayda etmiyor nasıl edeceğiz anlamadım. Bu fırında acayip bir sıcaklık var bu sıcakta ekmek de satılmıyor hamurlar araya gidiyor çok sıcak. Fırıncılara da yazık esnaflara da yazık ne yapacağız bilmiyorum" diye konuştu. - OSMANİYE